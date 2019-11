Concluso il ciclo di convegni sulla guerra al Museo di Fosdinovo

Massa-Carrara - Guerra partigiana, guerra di liberazione e rifiuto della guerra, sono i temi affrontati ieri al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo dal Professor Sandro Peli, dell'Università di Padova, all'interno del ciclo di incontri "Guerra totale, collaborazionismi, resistenze", promosso dall'Istituto Storico della Resistenza Apuana e dell'Età Contemporanea e Regione Toscana in occasione del 75° anniversario della Liberazione.



«Un percorso storico che trova oggi la sua conclusione – ha detto il Presidente dell'ISRA Paolo Bissoli – ma che ci ha permesso di affrontare insieme a docenti ed esperti di rilievo tematiche quantomai complesse e spinose per comprendere il nostro passato e il presente con cui ci confrontiamo ogni giorno. Il rapporto con il mondo della scuola e con le nuove generazioni è essenziale per poter continuare a studiare e approfondire gli eventi che hanno anticipato la seconda guerra mondiale e ne sono stati diretta conseguenza».



Dopo gli incontri al Liceo Rossi di Massa e al Carducci di Carrara ieri pomeriggio il terzo ed ultimo appuntamento gratuito per la formazione dei docenti delle scuole secondarie all'interno dell'innovativo Museo di Fosdinovo che proprio quest'anno compirà venti anni, «luogo di formazione e d'incontro, di comunità – ha detto il Direttore Matteo del Vecchio accanto ad Alessio Giannanti di Archivi della Resistenza – un luogo di confronto, anche se mi piace ricordarlo con le parole del suo fondatore Paolino Ranieri, un “monumento alla pace”».



Nel corso del convegno accanto al Professore Peli, autore di svariate pubblicazioni tra cui “Storia della Resistenza in Italia” e “Storie di GAP. Terrorismo urbano e Resistenza”, Mirco Carrattieri, Direttore del Museo della Repubblica di Montefiorino e delle Resistenza Italiana e Direttore Generale dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, struttura che coordina la rete dei sessantasei istituti storici italiani.