Arrivano auto d´epoca e Ferrari: il `Terre di Canossa` fa tappa a Massa e Carrara

Massa-Carrara - "Terre di Canossa"è un gran premio internazionale che vede protagoniste straordinarie auto d'epoca con i equipaggi italiani e stranieri miscelando sport, cultura, turismo e natura. Tra oggi, venerdì, e domani ne arriveranno oltre cento a Massa e Carrara (del periodo 1926-1971) e saranno seguite da alcune Ferrari moderne.



Per l'edizione 2019, la 9a del genere, sono 105 gli equipaggi in gara, rappresentanti di 16 nazioni e 27 case automobilistiche. Dall'11 al 14 aprile percorreranno circa 650 km tra Emilia, Liguria e Toscana, valicando passi, esplorando paesaggi montani e marini e attraversando città d'arte. La competizione prevede 6 prove di media e 65 prove a cronometro studiate anche nel rispetto delle auto meno recenti e meno manovrabili e di chi compete col vecchio cronometro meccanico. La fatica della gara sarà intervallata da momenti conviviali che consentiranno di gustare la migliore cucina e i prodotti tradizionali delle località attraversate.



VENERDÌ SERA L'ARRIVO A MASSA

L'arrivo a Massa della tappa del "Terre di Canossa" è previsto nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile. Le auto sono già in viaggio e sono partite stamani da Salsomaggiore Terme, alle ore 10,00. Attraversando le colline parmensi, si dirigeranno verso l’Autodromo di Varano de’ Melegari per un gruppo di prove a cronometro in circuito. Da lì, lungo le strade dell’Appennino attraverso il Passo della Cisa, giungeranno a Berceto e a Borgo Val di Taro e poi, attraverso il Passo della Cappelletta, svalicheranno sino a giungere a Massa, dove sono attesa in piazza Aranci alle ore 19,00. Subito dopo gli equipaggi si sposteranno al Castello Malaspina per una suggestiva cena al tramonto.

La gara sportiva terminerà il 14 aprile a Reggio Emilia. «Finalmente la nostra città – afferma l'associazione Civici Apuani – grazie all'interessamento di Enrico Sarcone, membro del Consiglio Direttivo dell'associazione Civici Apuani, potrà godere di un avvenimento di carattere internazionale patrocinato anche dal Comune di Massa, il quale si è prestato nella messa a disposizione del Castello Malaspina per l'organizzazione di un evento privato, cena rinascimentale organizzata dallo stesso staff "Terre di Canossa". Si invita tutta la cittadinanza ad ammirare le splendide auto esposte per la prima volta nella nostra Massa».



SABATO A CARRARA

Sabato 13 aprile, dalle ore 16.00, in piazza Alberica a Carrara sfileranno oltre cento auto storiche che partecipano al “Terre di Canossa” International Classic Car Challenge.

L’evento percorre le strade di Emilia, Liguria e Toscana ed è come sempre caratterizzato dall’inconfondibile miscela di sport, passione, paesaggi, cultura e serate indimenticabili. Il Terre di Canossa in Italia è secondo solo alla Modena Cento Ore come evento con la maggior percentuale di iscritti stranieri, superando anche la Mille Miglia. Nella competizione sono rappresentate ventinove scuderie provenienti da tutta Europa. La IX edizione della gara quest’anno si svolge su un percorso di circa 650 km e prevede ben sessantacinque impegnative prove a cronometro e sei prove di media con rilevamenti segreti. Il Terre di Canossa non è però solo gara, ma è soprattutto una combinazione vincente di auto meravigliose e di gentlemen drivers che arrivano da tutto il mondo per questa opportunità unica di vivere l’Italia in un modo speciale, combinando l’adrenalina della competizione con il piacere della buona cucina italiana e della scoperta dei territori attraversati dal percorso.

Per questo l’Amministrazione comunale di Carrara ha deciso di accogliere favorevolmente la richiesta dell’ASD Scuderia Tricolore di Reggio Emilia, organizzatrice dell’evento, concedendo (con la Delibera n.22 del 17 gennaio 2019) il patrocinio del Comune alla manifestazione e riconoscendone l’importanza sia per la rilevanza turistica che per gli aspetti promozionali.

Grande spazio è dato quest’anno agli impegnativi tratti montani con un nuovo percorso tra le tortuose e boscose strade della Garfagnana e tra le bianche cave di marmo delle Apuane, con un passaggio nel centro di Carrara, sabato 13 aprile dalle ore 16.00. Sfileranno per circa un’ora oltre cento auto storiche, con il controllo a timbro in piazza Alberica. Grazie alla collaborazione con le Pro Loco di Colonnata e di Carrara verrà offerta ai partecipanti una degustazione di prodotti tipici locali, tra cui non potrà mancare il lardo, mentre l’Amministrazione comunale farà dono a tutti gli equipaggi di una foto dei Ponti di Vara riprodotta su marmo.

Le vetture sfileranno attraverso le vie del centro secondo il seguente percorso: in arrivo da via Foce, proseguiranno per via San Francesco, via Erevan, via Codena, via Meucci, via Bedizzano, via IV Novembre, via del Colle, via Martiri del Lavoro, via Carriona, Ponte Baroncino, ingresso in Piazza Alberica, via Apuana, via Carriona, viale XX Settembre, viale Giovanni da Verrazzano, via delle Pinete, per poi uscire con direzione Forte dei Marmi.