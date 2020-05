Massa-Carrara - Anche Francesco Gabbani nel numerosissimo gruppo di musicisti che hanno intonato una singolare versione de : "Il cielo è sempre più blu" del cantautore crotonese Rino Gaetano ,diventata una cover per raccogliere fondi a favore della Croce rossa italiana.



Alla mezzanotte di venerdì 8 maggio è stato pubblicato il brano interpretato da 50 artisti italiani tra cui anche l'artista di Carrara.



Le principali associazioni industriali del settore musicale italiano, AFI, FIMI e PMI, hanno annunciato l’uscita della cover a sostegno della Croce Rossa Italiana. L’anteprima televisiva del brano è stata proposta ieri sera, 7 maggio alle 20.30 dopo il Tg1.



Qui di seguito riportiamo il testo della canzone con l'indicazione di chi canta le diverse parti vocali.



"Ma il cielo è sempre più blu"





Chi vive in baracca, chi suda il salario -Giusy Ferreri

Chi ama l'amore e i sogni di gloria -J-Ax

Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria- Eros Ramazzotti

Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio- Fred De Palma

Chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo- Bugo

Chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno- Francesco Renga

Chi ama la zia, chi va a Porta Pia -Max Pezzali

Chi trova scontato, chi come ha trovato- Emma

Na na na na na na na na na na -Emma



Ma il cielo è sempre più blu- Fiorello

Ma il cielo è sempre più blu- Irene Grandi - Alessandro Gaetano

Ma il cielo è sempre più blu -Francesco Sarcina



Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo- Samuel

Chi gioca coi fili chi ha fatto l'indiano- Fiorella Mannoia

Chi fa il contadino, chi spazza i cortili- Gianni Morandi

Chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia- J-Ax

Na na na na na na na na na na- J-Ax



Ma il cielo è sempre più blu- Ermal Meta

Il cielo è sempre più blu -Francesco Renga

Ma il cielo è sempre più blu- Umberto Tozzi





Chi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca- Loredana Berté

Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori- Francesco Sarcina

Chi legge la mano, chi regna sovrano- Francesco Gabbani

Chi suda, chi lotta, chi mangia una volta -Alessandra Amoroso

Chi gli manca la casa, chi vive da solo -Boomdabash

Chi prende assai poco, chi gioca col fuoco- Fedez

Chi vive in Calabria, chi vive d'amore- Il Volo

Chi ha fatto la guerra, chi prende il sessanta- Pinguini Tattici Nucleari

Chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro- Luca Carboni

Na na na na na na na na na na- Luca Carboni



Ma il cielo è sempre più blu -Baby K

Ma il cielo è sempre più blu -Marco Masini

Il cielo è sempre più blu- Nek



Sezione rap:



Marracash / Emis Killa / Fabri Fibra



Ma il cielo è sempre piu blu- Izi

Ma il cielo è sempre piu blu -Michele Bravi



Chi è assicurato, chi è stato multato-Lo Stato Sociale

Chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia -Levante

Chi è morto di invidia o di gelosia- Il Volo

Chi ha torto o ragione, chi è Napoleone -Pupo

Chi grida "al ladro!", chi ha l'antifurto -Rita Pavone

Chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri -Raf

Chi reagisce d'istinto, chi ha perso, chi ha vinto- Diodato

Chi mangia una volta, chi vuole l'aumento -Benji e Fede

Chi cambia la barca, felice e contento -Elodie



(Ma il cielo è sempre più blu) Levante - Fedez



Chi come ha trovato, chi tutto sommato -Annalisa

Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo -Carl Brave



(Ma il cielo è sempre più blu) -Giusy Ferreri – Francesco Gabbani



Chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo -Umberto Tozzi

Chi è stato multato, chi odia i terroni -Gigi D’Alessio



(Ma il cielo è sempre più blu) -Fiorella Mannoia - Diodato



Chi canta Prévert, chi copia Baglioni- Claudio Baglioni

Chi fa il contadino, chi ha fatto la spia- Fabrizio Moro



(Ma il cielo è sempre più blu) Gianni Morandi - Noemi



Chi è morto d'invidia o di gelosia -Fabrizio Moro

Chi legge la mano, chi vende amuleti- Cristina D’Avena



(Ma il cielo è sempre più blu)- Rita Pavone – Max Pezzali



Chi scrive poesie, chi tira le reti- Arisa

Chi mangia patate, chi beve un bicchiere- Noemi

Chi solo ogni tanto, chi tutte le sere -Piero Pelu’

Na na na na na na na na na na -Piero Pelu’



Ma il cielo è sempre più blu -Ornella Vanoni

Ma il cielo è sempre più blu -Simone Cristicchi

Ma il cielo è sempre più blu -Dolcenera

Ma il cielo è sempre più blu -Alessandra Amoroso – Claudio Baglioni

Ma il cielo è sempre più blu -Paolo Jannacci