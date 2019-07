Violenze, spaccio, arresti, denunce e non solo: l´estate dei carabinieri apuani

Massa-Carrara - Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2019, al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza ai cittadini che normalmente dimorano a Marina di Massa, Montignoso e Cinquale, e a quelli che si spostano da varie località italiane per trascorrere il fine settimana (ed a volte anche periodi più lunghi) sul litorale apuano, il comando provinciale di Massa-Carrara (utilizzando in particolare i carabinieri appartenenti alla compagnia di Massa comandati dal ten. Paladini ed al locale nucleo investigativo diretto dal tenente colonnello Tiziano Marchi), avvalendosi del determinante ausilio dell’Ispettorato del lavoro di Carrara (personale arma ed ispettori civili), del personale del nucleo cinofili di Pisa-San Rossore, di qualificato e specializzato personale femminile del comando di polizia municipale di Massa, che ha messo a disposizione anche attrezzature per il rilevamento del tasso alcolemico, ha organizzato e diretto ben 7 servizi coordinati di controllo del territorio (ricadenti su ogni fine settimana, con dispositivi basati sull’alternanza dei giorni di realizzazione, sulle sere e notti del venerdì/sabato e sabato/domenica), finalizzati in particolare:



- al contrasto del cosiddetto “fenomeno delle stragi del sabato sera” che ha permesso di evitare, nel territorio controllato, il verificarsi di sinistri stradali con il coinvolgimento di giovanissimi e minori;



- alla risoluzione di problematiche riconducibili a rumori molesti provenienti da improvvisate movide, da sorgenti (anche antropometriche) di inquinamento acustico, realizzate occasionalmente e non, da locali pubblici non rispettosi degli orari di chiusura e dei parametri di decibel imposti dai comuni di Massa e Montignoso;



- al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina, con controlli mirati e specifici nei pressi e/o all’interno di siti in cui i cittadini hanno segnalato la presenza di persone sospette e/o dedite anche all’occupazione di immobili lasciati liberi dai proprietari;



- alla repressione del dilagante ricorso, da parte di alcuni gestori di attività commerciali, all’ utilizzo di “lavoratori in nero” e contestuale (in alcuni casi) sfruttamento del lavoro di cittadini comunitari ed extra, non in regola con documenti di soggiorno;



- alla repressione delle micro attività di “spaccio” dei più svariati tipi di sostanze stupefacenti, con attenzione al monitoraggio del consumo di droga da parte dei più’ giovani, immediatamente segnalati alle prefetture, ed ai relativi servizi educativi dei tribunali competenti, al fine di un contrasto civico del disagio manifestato attraverso l’avvicinamento al micromondo delle essenze psicotiche;



- al sostegno ed immediata repressione di problematiche riconducibili alle cosiddette “violenze di genere” che, nel corso del periodo estivo, evidenziano picchi di recrudescenza preoccupanti rispetto al trend annuale, con esecuzione di repentini allontanamenti di compagni e/o coniugi violenti, se non addirittura applicazione di misure cautelari di maggior spessore per contrastare tali crimini;



- all’attuazione del programma “Strade sicure” e di quello “Adotta una strada”, disposto dal ministero dell’Interno, per infrenare la recrudescenza di incidenti stradali mortali su determinate arterie del territorio nazionale, tra cui una presente anche in questa provincia (Ss 1 Aurelia);



- alla repressione del malcostume delle cosiddette “soste selvagge”, realizzato da numerosi frequentatori dei più noti locali notturni del litorale che non hanno disdegnato, in centinaia, di posteggiare – venendo prontamente sanzionati con contravvenzioni al codice della strada - dentro aiuole comunali, davanti a passi carrabili, su strisce pedonali, occupando posti riservati ai disabili, in doppia fila, oppure impossessandosi momentaneamente anche di spazi destinati al demanio marittimo.



Con l’impegno di ben 110 militari e l’utilizzo di 47 mezzi di vario tipo e la costante presenza di due unità cinofile, sono stati ottenuti i seguenti risultati:



- Arrestate 2 persone di cui:

? 1 per resistenza in danno di pubblici ufficiali, minaccia aggravata, lesioni, danneggiamento di autovetture servizio e altro;

? 1 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere quale indagato del delitto di furto aggravato in abitazione;



- Eseguite 2 misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di altrettanti coniugi violenti, che avevano realizzato reati di maltrattamenti in famiglia in danno delle rispettive compagne;



- Denunciate in stato di libertà ben 22 persone di cui 3 maggiorenni stranieri (originari della romania ed albania) ed 1 minorenne straniero originario della romania.-



Le denunzie, in particolare, hanno consentito di perseguire le persone per i seguenti crimini:



? 2 quali autori di furto aggravato in abitazione;

? 2 per oltraggio aggravato in danno di pubblici ufficiali;

? 2 per reati inerenti lo spaccio e la detenzione illegale di sostanze stupefacenti;

? 3 per violazioni all’art.4 l.300/1970 (statuto dei lavoratori) per l’irregolare installazione di impianto di video sorveglianza senza prescritta autorizzazione;

? 3 per il reato di danneggiamento e deturpazione di beni privati e pubblici;

? 4 per violazioni all’art.22 del d.lgs 286/98 (occupazione al lavoro di cittadini extracomunitari non in regola);

? 8 per guida in stato di ebbrezza alcolica.



Sono state controllate 30 attività imprenditoriali (tra cui esercizi pubblici, commerciali, residenze assistite per anziani ed aziende agricole).

Ben 14 imprese sono risultate irregolari sotto numerosi aspetti e, oltre agli illeciti penali per le quali sono stati deferiti in s.l. alla procura della repubblica di Massa i legali rappresentanti, sono state elevate sanzioni per complessivi 74.000 euro ed attivato il recupero di 25.000 euro per il mancato versamento dei contributi Inps e premi Inail, ai lavoratori impiegati “in nero”.



In particolare:



? 8 infrazioni che hanno comportato la sospensione momentanea dell’attività imprenditoriale art. 14 dlgs 81/200, tra cui tristemente si evidenziano esercizi pubblici destinati alla ristorazione ed al pubblico esercizio di bar e note pizzerie del litorale. Successivamente i titolari delle strutture hanno regolarizzato la posizione lavorativa di tutti i dipendenti e pagato le sanzioni comminate, potendo così riprendere l’attività imprenditoriale;



? Una azienda agricola, con punto vendita di alimenti prodotti in proprio, dove sono stati sequestrati oltre 200 chilogrammi di carne bovina irregolarmente etichettata. La carne è stata successivamente distrutta tramite procedura sanitaria curata direttamente dall’Azienda Usl toscana nord ovest;



? Scoperti nel corso dei controlli agli esercizi pubblici e commerciali ben 21 “lavoratori in nero”, con violazioni regime assunzioni e contribuzioni e premi Inps da versare. Il risultato di cui sopra, oltre a consentire l’immediata contestazione delle infrazioni, ha permesso la successiva regolarizzazione ed assunzione dei 21 lavoratori in nero.



? Riscontrate, presso più esercizi pubblici e commerciali, problematiche relative:



? all’uso irregolare di sistemi di videoripresa, evidenza per cui sono stati denunziati ben 5 titolari di attività; tale situazione ha destato particolare clamore in quanto la norma vieta assolutamente di riprendere i lavoratori e controllarne le funzioni durante il servizio;

? alla mancata esposizione di prezzi e di listini, con il sanzionamento di due esercenti;

? all’irregolare funzionamento di strumentazione sonora, con il sanzionamento di quattro esercenti;

? alla mancanza indicazione di orari di apertura, omessa esposizione cartellonistica antifumo, con il sanzionamento di quattro esrcenti.



Sotto l’aspetto della problematica delle “soste selvagge”, nei pressi dei maggiori ritrovi notturni del litorale apuano, sono state elevate, anche grazie all’impegno costante del personale della polizia municipale:

215 contravvenzioni al codice della strada, tra cui sicuramente spiccano quelle riconducibili a violazioni di norme comportamentali.

La maggioranza delle sanzioni sono state levate proprio per “l’abuso di sosta” negli spazi più impensabili e senza rispetto alcuno del decoro urbano, fatto questo pubblicamente percepito e segnalato da numerosi cittadini che la sera, trovandosi a transitare sul lungomare, oltre a rimanere bloccati nel traffico per il malcostume di alcuni utenti, hanno evidenziato come numerosi frequentatori di locali notturni (che si fermano in strada nelle posizioni più impensabili e pericolose, solo per dialogare tra loro), realizzano “soste selvagge” a dispetto di qualsiasi regola di buon costume – in particolare soste in aiuole pubbliche – su strisce pedonali – in spazi riservati ai disabili – in aree pubbliche… ecc

Elevate inoltre 40 contravvenzioni al codice della navigazione per momentanea invasione di spazi riservati alla battigia pubblica e contestate 9 sanzioni per altrettanti illeciti amministrativi.

Nel corso dei servizi sono stati controllati :



? 529 veicoli;

? Identificate 1.014 persone;

? Ritirate 8 patenti di guida;

? Ritirate 2 carte di circolazione;

? Realizzati 2 fermi amministrativi per altrettanti veicoli;

? Rinvenuti e sequestrati: gr. 5 di cocaina, gr. 1 di cannabis e nr.10 dosi di cocaina rinvenute nelle adiacenze dei locali pubblici.

È stata infine data esecuzione, anche in virtù della preziosa collaborazione fornita dalla divisione anticrimine della locale questura, a ben 8 avvisi orali. tali provvedimenti, diretti a prevenire la commissione di reati, sono destinati ad invitare pregiudicati, persone socialmente pericolose (anche sotto l’aspetto dei reati di genere) a cambiare immediatamente condotta di vita facendo presente che altrimenti, nei loro confronti, verrà iniziata la procedura giurisdizonale per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.