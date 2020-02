Vento polare e mareggiate, scatta l´allerta su Massa-Carrara

Massa-Carrara - Rinforzano i venti occidentali sulla Toscana e per domani, martedì 4 febbraio, si prevede il transito di un fronte freddo con afflusso d'aria fredda di origine polare che porteranno sulla regione precipitazioni poco significative ma forti venti da ovest nord-ovest.



Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento dalle 8 alle 18 in particolare sull'Arcipelago e la costa livornese e grossetana. Il codice diventa giallo sul resto della Toscana (compresa la provincia di Massa-Carrara), per vento e mareggiate, dalle 6 di domani fino alla mezzanotte. Codice giallo per mareggiate dalla Versilia fino a tutta la costa livornese e grossetana dalla mezzanotte per tutta la giornata di martedì.



Di seguito le previsioni delle prossime ore così come riportata nel bollettino della Protezione civile.

Oggi, lunedì, permane un flusso molto mite ed umido, con locali pioviggini e graduale rinforzo dei venti occidentali. Domani, martedì, transito di un fronte freddo sul medio-basso adriatico e afflusso d'aria fredda di origine polare; sulla Toscana precipitazioni poco significative e forti venti da ovest nord-ovest.

VENTO: oggi, lunedì, raffiche da sud-ovest fino a 60-70 km/h sui crinali appenninici orientali e sulle zone sottovento ad essi. Domani, martedì, rinforzo dei venti inizialmente di Ponente (ovest), in rotazione a Maestrale (nord-ovest) dal pomeriggio, con attenuazione in serata. Forti raffiche su tutta la regione, in particolare sull'Arcipelago e la costa livornese e grossetana.

MARE:Domani, martedì, progressivo aumento del moto ondoso fino a mare agitato, in particolare al largo e sulla costa livornese e grossetana.