Vento e mareggiate, prolungata a mercoledì l´allerta su Massa-Carrara

Massa-Carrara - Prosegue l'allerta vento e mareggiate a Massa-Carrara. La sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha esteso il codice di criticità giallo fino alle 18 di mercoledì 29 gennaio. Di seguito le previsioni delle prossime ore, così come riportate nel bollettino della Protezione civile.



Formazione di un minimo sul Ligure con richiamo di aria umida e mite da sud/sud-ovest con piogge sulle zone settentrionali, forti venti di Libeccio e mareggiate sulla costa centro-settentrionale.

PIOGGIA: oggi, martedì piogge diffuse e localmente persistenti sulle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia, in particolare sui rilievi; precipitazioni più sparse sul resto delle zone settentrionali, isolate altrove. Cumulati previsti: sul nord-ovest medi fino a significativi e massimi fino a non elevati sui rilievi; sulle restanti zone più settentrionali della regione, cumulati medi fino a non significativi circa e massimi fino a non elevati. Domani piogge isolate sulle zone interne con cumulati medi e massimi non significativi.

VENTO: Oggi, martedì, graduale rinforzo dei venti di Libeccio con forti raffiche in Arcipelago e costa centro-settentrionale, crinali appenninici e zone collinari sottovento all'Appennino, forti raffiche anche sulle zone collinari e costa meridionale. Domani ancora venti sostenuti con forti raffiche da ovest sulla costa centrale e zone limitrofe. Tendenza ad attenuazione dal pomeriggio.

MARE: Oggi, martedì, mari agitati sulla costa centro-settentrionale con altezza d'onda significativa ed elevati periodi d'onda; molto mossi i bacini meridionali. Domani, in particolare nel corso della notte e prime ore del mattino, ancora mari agitati a nord dell'Elba anche sotto costa e molto mossi a sud. Tendenza ad attenuazione dal pomeriggio.