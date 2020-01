Vento e mareggiate, martedì è allerta a Massa-Carrara

Massa-Carrara - Allerta vento su tutta la provincia di Massa-Carrara a cui si aggiunge quella per mareggiate per la costa apuana. Il codice giallo valido da mezzanotte alle 23.59 di domani, martedì 28 gennaio, è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana. Di seguito riportiamo i fenomeni previsti per le prossime ore, così come evidenziati nel bollettino meteo.



Formazione di un minimo secondario sul Ligure con richiamo di aria umida e mite dai quadranti meridionali con qualche pioggia sul centro-nord della regione. Domani, martedì, il minimo tenderà ad approfondirsi con piogge sulle zone settentrionali, forti venti di Libeccio e mareggiate sulla costa centro-settentrionale.

VENTO:domani, martedì, forti venti di Libeccio, in particolare sull'Arcipelago e costa centro-settentrionale, crinali appenninici e zone collinari sottovento all'Appennino.

MARE:domani, martedì, mari agitati sull'Arcipelago a nord dell'Elba e costa centro-settentrionale.