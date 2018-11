Trovato un cadavere nel bosco: è del fungaiolo disperso

Si tratta di Alberto Petrucci, il carrarese di 82 anni di cui si erano perse le tracce dal 21 settembre nei boschi di Tenerano (Fivizzano)

Massa-Carrara - È stato ritrovato senza vita il corpo di Alberto Petrucci l'anziano di 82 anni di cui si erano perse le tracce lo scorso 21 settembre quando si era recato insieme al nipote nei boschi di Tenerano (Fivizzano) in cerca di funghi. I due, a un certo punto, si erano persi di vista e il nipote, dopo aver inutilmente richiamato l'attenzione dell'82enne, ha lanciato l'allarme ai vigili del fuoco.



Da lì erano partite le ricerche, andate avanti per una settimana e che avevano impegnato pompieri, personale Tas (topografica applicata al soccorso), il nucleo cinofili e il Soccorso Alpino della stazione di Carrara e Lunigiana, a cui poi si erano aggiunti anche i colleghi della Liguria.



Dopo alcuni giorni di ricerche ininterrotte, il 1° ottobre la Prefettura di Massa-Carrara aveva disposto la sospensione definitiva delle ricerche.



Arriviamo agli ultimi giorni, quando, qualcuno ha ritrovato il portafogli dell'anziano nel bosco vicino al cimitero di Tenerano. La segnalazione è stata fatta ai vigili del fuoco di Aulla, che hanno ripreso le ricerche insieme ai carabinieri. Il cadavere dell'uomo è stato così ritrovato ieri, venerdì, in una zona molto difficile da raggiungere.



Ancora non chiare le cause della morte, anche perché un punto interrogativo che prefigura un possibile giallo è rappresentato dall'assenza di denaro all'interno del portafogli.



Petrucci era originario di Carrara e abitava nella frazione di Ficola, ma per molto tempo aveva lavorato in lombardia. Lascia la moglie, la figlia e i nipoti.