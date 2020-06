Torna balneabile il mare di Marina di Massa e Marina di Carrara

Massa-Carrara - Torna balneabile il mare di Marina di Carrara mentre resta non balneabile quello di Cinquale ovest. La comunicazione è arrivata poco fa da Arpat dopo i campionamenti suppletivi effettuati ieri mattina. Per quanto riguarda Carrara, il divieto era scattato per le zone denominate "Marina di Carrara confine" e "Marina di Carrara" che, quindi, adesso tornano idonee alla balneazione.



AGGIORNAMENTO ORE 13.45 – L'Arpat ha comunicato il ritorno alla balneabilità anche per Marina di Massa nelle zone "Marina di Massa Levante", "Ronchi Levante" e "Campeggi Ovest".