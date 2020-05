Temporali su Massa-Carrara, scatta l´allerta meteo

Massa-Carrara - Si estende a tutta la Toscana il codice giallo per piogge e temporali emesso ieri dalla Sala operativa unificata e valido fino alla mezzanotte di stasera, martedì 19 maggio. Nel pomeriggio di oggi, martedì, sono previste piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente anche forte più probabili sulle zone centro-settentrionali della regione.



Domani, mercoledì, nottetempo e prima parte della giornata, ancora rovesci, isolati o sparsi, in attenuazione dal pomeriggio quando tenderanno a isolarsi in Appennino e zone meridionali della regione.



LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE DAL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Oggi, Martedì, instabile per la presenza di un minimo in quota sul Tirreno; domani parziale miglioramento.

PIOGGIA: oggi, Martedì, nel pomeriggio piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale più probabili sulle zone centro-settentrionali della regione. Domani, nottetempo e prima parte della giornata, ancora rovesci, isolati o sparsi, in attenuazione dal pomeriggio quando tenderanno a isolarsi in Appennino e zone meridionali della regione. Cumulati attesi per oggi: medi significativi in particolare sulle zone interne centro-settentrionali massimi fino a elevati in concomitanza dei temporali più intensi con intensità oraria fino a forte o puntualmente molto forte Cumulati attesi per domani: medi fino a significativi in particolare sulle zone appenniniche massimi fino a elevati in Appennino, Arcipelago e costa centro-meridionale. Intensità oraria moderata o localmente forte in Appennino

TEMPORALI: oggi, Martedì, possibili temporali localmente forti più probabili sulle zone centro-settentrionali. Domani possibilità di temporali sparsi più probabili sulle zone centro-meridionali e in Appennino.