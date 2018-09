Temporali in arrivo da lunedì: allerta gialla sulla costa apuana

È stata emessa dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana

Massa-Carrara - Rovesci e temporali attesi soprattutto su centro-nord della Toscana per tutta la giornata di lunedì 1° ottobre, compresa la costa di Massa-Carrara (esclusa la Lunigiana). Un avviso di allerta con criticità 'gialla' emesso dal Centro funzionale della Regione Toscana avverte che dalla mezzanotte alle 23.59 di domani è previsto un peggioramento del meteo con precipitazioni, più frequenti sulle zone centro-settentrionali. Già dalla notte saranno possibili forti temporali sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sulle zone prossime alla costa centro-settentrionale. Possibilità anche di forti colpi di vento e grandinate.



Si raccomanda particolare attenzione nelle aree recentemente colpite dagli incendi (in particolare i comuni di Calci e Vicopisano ed in generale l'area dei monti pisani). Visto che il territorio percorso dalle fiamme presenta condizioni di elevata pendenza è da ritenersi molto probabile, in caso di precipitazioni intense, che l'elevata velocità dell'acqua che scorre possa smuovere la copertura superficiale del suolo causando problemi alla viabilità, agli edifici ed al regolare deflusso del reticolo idrografico.



Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.