Temporali e vento: giovedì allerta gialla su Massa-Carrara

La Protezione civile della Toscana ha emesso un nuovo bollettino di criticità valido da mezzanotte alle 20 del 1° novembre

Massa-Carrara - Dopo una brevissima tregua, torna il maltempo sulla provincia di Massa-Carrara. La sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha infatti emesso un codice giallo di allerta meteo per temporali forti, rischio idrogeologico e vento valido da mezzanotte alle ore 20.00 di giovedì 1° novembre. Di seguito riportiamo i fenomeni previsti così come dettagliati dal bollettino della Regione.



TEMPORALI: a partire dalle prime ore di giovedì possibilità di temporali inizialmente sulle zone meridionali in estensione successiva alle zone centrali ed orientali. Possibilità di fenomeni forti e persistenti sulle zone meridionali. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate.

PIOGGIA: giovedì, dalle prime ore di giovedì possibilità di precipitazioni a partire dalle zone meridionali in estensione al resto della regione nel corso della mattinata. Le precipitazioni potranno risultare localmente intense ed abbondanti sulle zone centro-meridionali.

Cumulati previsti: zone centro-meridionali abbondanti, localmente molto abbondanti, con intensità anche molto elevate. Zone settentrionali, in particolare sui rilievi: significative, con punte fino a localmente abbondanti e intensità generalmente moderata.

VENTO: giovedì, vento di Scirocco forte (raffiche 80-100 km/h o localmente superiori) sulle zone centro-meridionali, costa e sui crinali in progressiva attenuazione dal pomeriggio.

MARE: giovedì, mare agitato a sud dell'Elba in progressiva attenuazione dal pomeriggio.