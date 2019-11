Sicurezza, controlli a tappeto in tutta la provincia di Massa-Carrara

Massa-Carrara - Si sono svolti ieri, martedì, i servizi inerenti l’operazione straordinaria di controllo del territorio sull’intero comprensorio provinciale disposta dal Questore di Massa Carrara, in occasione, anche delle prossime festività natalizie.



Con una perfetta sinergia tra le tre Forze di Polizia interessate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), che ha contributo anche con l’unità cinofila, intervenuta con il cane Fagas, frutto anche dell’attenta pianificazione e della condivisione di informazioni e obiettivi, sono stati svolti mirati controlli alle vie di trasporto pubblico e alle strutture recettive, per aumentare la sicurezza tanto reale, quanto percepita. L’attenzione degli operatori si è concentrata sia sulle fermate sia sui capolinea degli autobus, le stazioni, in particolare, ove sono state sovente segnalate situazioni di disagio e degrado.



Per quanto concerne gli esercizi pubblici, i servizi si sono concentrati invece sui locali dove, in passato, si erano verificati episodi tali da richiedere, in qualche occasione, l’intervento delle pattuglie del dispositivo ordinario di controllo del territorio oppure dove era stata segnalata la presenza di persone sospette.



Tale attività ha avuto, peraltro, riscontri positivi dato che, in alcuni di tali luoghi, sono effettivamente state identificate persone gravate da precedenti penali e pregiudizi di polizia, dati ora al vaglio dei competenti uffici per la valutazione di eventuali provvedimenti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.



Nel corso dell’attività operativa, come detto svolta in modo coordinato dalle tre Forze di Polizia interessate, che hanno alternato la propria presenza sui luoghi, distribuiti nell’intero territorio provinciale, e fasce orarie concordate in modo da ottimizzare l’azione e non dare soluzione di continuità ai servizi, sono stati complessivamente controllati nr. 22 veicoli e identificate 132 persone, molte delle quali gravate da pregiudizi di polizia per vari reati.



Il buon esito dei servizi, sia sul piano quantitativo, sia su quello qualitativo, e la cooperazione e il gradimento espresso dalla cittadinanza costituiscono la conferma dell’utilità dell’ormai consolidato approccio di sinergica collaborazione tra le diverse componenti del sistema provinciale di pubblica sicurezza.



I servizi appena terminati costituiscono un esempio positivo che sarà perciò replicato non solo in relazione alle esigenze particolari connesse a festività o per occasioni di rilievo, ma anche nell’attività ordinaria, potenziando coordinamento e collaborazione tra le Forze di Polizia.