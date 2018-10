Si intensifica il maltempo: emessa allerta gialla per Massa-Carrara

A Pontremoli, per le avverse condizioni meteo, è stato rinviato l'evento "Sociali all'epoca dei social"

Massa-Carrara - Le condizioni meteo per le prossime ore peggiorano sulla provincia apuana. Per questo la Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un codice giallo di allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico valido da mezzanotte alle ore 23.59 di sabato 27 ottobre. Di seguito i fenomeni previsti così come riportati dal bollettino.



PIOGGIA: Domani, Sabato, piogge sparse sulle zone settentrionali e in maniera più isolata sul resto della regione. Localmente sulle zone di nord-ovest (province di Ms e Lu) le piogge potranno assumere il carattere di rovescio o temporale. Cumulati medi e massimi attesi: medi fino a localmente abbondanti sulle zone di nord-ovest, fino a significativi sulle restanti zone settentrionali (zone appenniniche delle province di Pt, Fi e Po), non significativi sul resto della regione. Massimi fino localmente molto elevati sulle zone appenniniche della provincia di Ms e Apuane, fino a elevati in Appennino in provincia di Lu, generalmente non elevati su quello in provincia di Pt, non significativi sul resto della regione. Intensità oraria media generalmente debole sui rilievi, intensità massima fino a forte sui rilievi di Lunigiana e Apuane in concomitanza con i temporali.

TEMPORALI: Oggi, Venerdì, possibili temporali in Lunigiana in serata. Domani possibili temporali localmente forti sulle zone di nord-ovest. Colpi di vento e grandinate solo occasionali.

VENTO: Domani, Sabato, forti raffiche da sud sulle zone sottovento ai crinali appenninici.



A PONTREMOLI EVENTO RINVIATO

Le avverse condizioni meteorologiche previste per l’imminente fine settimana rendono impossibile l’organizzazione dell’evento “Sociali all’epoca dei social”, in programma il prossimo 28 ottobre ed organizzato dal Comune di Pontremoli, capofila dell’Aggregazione Nord della Via Francigena Toscana, insieme agli altri Comuni attraversati dal tracciato.

Al fine di permettere un corretto e positivo svolgimento dell’iniziativa quindi, gli Enti organizzatori hanno deciso di rinviare tutto a data da destinarsi con l’obiettivo di offrire realmente l’occasione di permettersi una giornata lontana dalla frenesia della quotidianità, a contatto con natura, storia e cultura dell’intero territorio. Ulteriori comunicazioni saranno fornite in seguito.