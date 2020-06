Sgominata la banda del bancomat, aveva colpito anche a Massa-Carrara

- All'alba di stamani, lunedì, i carabinieri hanno inferto un colpo letale a una banda dedita agli assalti ai bancomat che aveva colpito anche a Massa-Carrara, oltre che nelle zone della Spezia, Pisa e Firenze, con bottino stimato in 250mila euro. A entrare in azione i militari dell'Arma di Treviso, in collaborazione con i comandi provinciali di Lucca, Pistoia, Prato, Grosseto, Massa-Carrara, Brescia e La Spezia.L'indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il tribunale di Padova, dottor Roberti, e avviata nel febbraio scorso dal nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Treviso. Il blitz di stamani ha visto impegnate decine di militari nelle province di Veneto, Lombardia, Toscana e Liguria, con l'ausilio di unita' cinofile antiesplosivo, nucleo elicotteri e vigili del fuoco.La maggior parte delle misure cautelari sono state eseguite tra Treviso e Pistoia, dove il gruppo aveva le proprie basi. Le accuse sono, a vario titolo, di furto aggravato, riciclaggio, detenzione e porto d'armi da fuoco ed esplosivo. Cinque le custodie cautelari in carcere, per altrettanti uomini tra i 25 e i 48 anni, a cui è stata data attuazione nelle scorse ore, unite a numerose perquisizioni. "La banda aveva a disposizione ordigli esplosivi per far saltare i bancomat, una pistola semiautomatica e scanner per intercettare le frequenze delle forze dell'ordine.Il gruppo si muoveva dal Venete alla Toscana e alla Liguria a bordo di un'auto di grossa cilindrata rubata con targhe clonate", ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Treviso Gianfilippo Magro. Nell'ambito dell'operazione è stata arrestata anche una donna, compagna di un componente della banda, perché doveva scontare una vecchia condanna.Lo scorso 22 di febbraio nella provincia apuana ci furono due colpi in una notte due colpi in una notte : alle Poste di Caniparola (frazione di Fosdinovo) e alla filiale della banca Carige del Cinquale (frazione di Montignoso).