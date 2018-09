Richiesta risarcimento da 5,5 milioni, il Grig: «Non ci fermeranno»

Il Gruppo d'intervento giuridico: «Le abnormi pretese del sindaco di Vagli saranno rispedite al mittente»

Massa-Carrara - «Le abnormi pretese del sindaco di Vagli Sotto e della sua amministrazione comunale saranno rispedite al mittente». Così il Grig, il Gruppo di intervento giuridico onlus, sulla richiesta di risarcimento record da parte del sindaco del comune garfagnino a Franca Leverotti (membro del Grig) per 5,5 milioni di euro. All'origine di questa richiesta di risarcimento ci sarebbero delle mail in cui il Grig chiedeva informazioni sulla regolarità delle procedure di apertura delle cave nel comune. Documenti, inviati ai diversi enti che partecipano alla conferenza dei servizi, e ritenuti «diffamanti e calunniosi» dal Comune.



«Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – scrivono – replica di essersi ritualmente costituito nel giudizio pendente nanti il Tribunale di Massa e di aver contestato, così come ancora contesta, fondatezza in fatto e in diritto dell'azione proposta dagli attori: amministrazione comunale di Vagli Sotto e Sindaco Mario Puglia. Difatti, a giudizio del Grig, la domanda formulata deve essere respinta non solo nel merito, ma anche per svariate eccezioni pregiudiziali/preliminari, non ultima quella di natura riconvenzionale, sulle quali il Giudice ancora si deve per lo più pronunciare, anche all'esito di integrazione per assunti, deduzioni e conclusioni, che verranno precisate nei termini di rito concessi all'udienza del 25 settembre 2018. Pertanto, nel rispetto dei vigenti principi costituzionali, il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – la sede nazionale e il Presidio Apuane – si rimette e confida nel sereno vaglio giurisdizionale del Tribunale Civile di Massa, ma nel contempo prosegue ancor più determinato nella propria indefessa attività a tutela dell'ambiente, che certamente non potrà né verra fermata da abnormi e infondate pretese risarcitorie».