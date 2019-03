Raffiche oltre i 100 km/h su Massa-Carrara: allerta vento prolungata

Vigili del fuoco al lavoro su tutta la provincia per alberi caduti e altri disagi. La Protezione civile regionale ha deciso di estendere il codice giallo fino alle 23.59 di mercoledì. Segnalateci eventuali disagi

Massa-Carrara - Vento forte sulla provincia di Massa-Carrara. Nelle ultime ore i vigili del fuoco di stanno intervenendo sia sulla costa apuana che in Lunigiana per alberi caduti e altre situazioni critiche dovute alle raffiche. La più forte è stata registrata sul Monte Giogo, in Lunigiana, dove sono stati superati abbondantemente i 100 km/h: 138 per la precisione. Sulla costa invece, a Massa e Montignoso dove si sono registrate le raffiche più forti che hanno sfiorato i 90 km/h.



Intanto la sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha prolungato l'allerta meteo per rischio vento. Il codice giallo è stato esteso per la provincia di Massa-Carrara anche per tutta la giornata di mercoledì fino alle 23.59. Ecco di seguito i fenomeni previsti nelle prossime ore così come riportato nel bollettino meteo della Protezione civile.



Oggi, martedì, ancora vento forte o molto forte, ma con tendenza ad attenuazione in serata. Domani, mercoledì, ancora ventoso con venti fino a forti.

VENTO: oggi, martedì, nel pomeriggio, vento forte da nord est con raffiche fino a 100-120 km/h sui rilievi appenninici, fino a 80-100 km/h su Arcipelago, Amiata, Colline Metallifere e litorale, e fino a 60-80 km/h altrove. Tendenza ad attenuazione in serata. Domani, mercoledì, vento forte da nord-est con raffiche fino a 70-90 km/h sui rilievi appenninici, fino a 60-80 sulle zone collinari centro-meridionali e fino a 40-60 sulle zone di pianura.



Se avete riscontrato disagi e/o danni dovuti al vento nelle ultime ore, inviate le vostre segnalazioni e/o foto all'indirizzo: redazione@voceapuana.com.