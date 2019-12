Massa-Carrara - Gli amanti degli sport invernali e le stazioni turistiche montane incrociano le dite nella speranza che la fine del 2019 e l'inizio del 2020 possano portare molta neve. Tra la notte e la prima mattina di oggi, le precipitazioni sparse e le temperature rigide hanno portato nevicate sulle piste di Cerreto Laghi e Zum Zeri, ma anche sulle cime delle Alpi Apuane e sulle alture della Lunigiana. Gli impianti sono ancora chiusi, ma chissà che la situazione non diventi "interessante" e che le seggiovie non possano essere messe in moto nel giro di qualche settimana.



Come dicevamo, una bella nevicata ha raggiunto anche le Alpi Apuane, in particolare sui social sono apparse diverse foto della neve caduta su Campocecina, postate dal Rifugio Carrara. Le riportiamo nella gallery allegata all'articolo. Anche le alture della Lunigiana si sono imbiancate. Dalle prime ore della mattina si segnalano nevicate leggere sull'autostrada della Cisa tra il casello di Fornovo e il nodo A1.



Ricordiamo che la Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per neve su tutte le zone a ridosso dell'Appennino (compresa la provincia di Massa-Carrara per la sola zona della Lunigiana) dalle ore 3 alle ore 15 di oggi. Il codice giallo riguarda anche il ghiaccio che potrà formarsi dopo le nevicate ed è attivo dalle 20 di domani alla mezzanotte.