Martedì nuvole e deboli piogge su Massa-Carrara

Massa-Carrara - Martedì 9 giugno sulla costa apuana avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.



Anche in Lunigiana cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 1.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.