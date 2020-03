Martedì continua il maltempo su Massa-Carrara. L´allerta arancione termina alle 8

Massa-Carrara - Martedì 3 marzo sulla costa apuana avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso.



Anche in Lunigiana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 8.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.



Ricordiamo che la sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico valido fino alle 8 di oggi, martedì. È stata attivata anche un'allerta gialla per mareggiate fino alle 8.