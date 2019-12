Mareggiate, allerta arancione sulla costa apuana

Massa-Carrara - Permangono le condizioni di instabilità climatica su gran parte della Toscana, anche se la situazione sta volgendo al miglioramento. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, Soup, ha emesso un nuovo avviso meteo.



Codice arancione per mareggiate sulla costa, da quella apuana, alla Versilia a Piombino con l'interessamento del litorale pisano, della costa livornese e delle isole dell'Arcipelago. Sono previsti mari agitati o molti agitati. L'avviso, già in corso, è previsto fino alle ore 8 di domani mattina. Codice giallo, invece, per le altre zone della costa toscana meridionale con l'eccezione dell'Argentario dove il codice è arancio.



Codice arancio anche per il forte vento che interesserà con raffiche di Ponente, già da stasera, le isole dell'Arcipelago. Venti forti o localmente molto forti sul litorale Centro-meridionale, fino a forti nelle zone interne nel Centro-sud, specie in zone collinari e montuose. Domani, lunedì, permarrà vento forte di Maestrale sull'Arcipelago e sulla costa Centro-merdionale.



Per quanto riguarda la pioggia, in serata e poi nella notte tra oggi e domani, domenica 22 e lunedì 23 dicembre, si avranno ancora delle precipitazioni sparse sui rilievi meridionali del territorio regionale, mentre per domani non vi è al momento nulla da segnalare.