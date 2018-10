Serviranno per sostenere la macchina dei soccorsi. Bergamini (Fi): «Massimo impegno e pressione da parte mia per velocizzare il reperimento dei fondi dal Cipe»

Massa-Carrara - Un primo stanziamento di 500.000 euro. Lo ha deciso la giunta regionale in relazione all'ondata di maltempo che ha colpito anche la Toscana a inizio settimana. Le risorse serviranno a far fronte alle spese sostenute dalla macchina dei soccorsi che ha dovuto attivarsi in varie zone della regione per far fronte ai danni del vento, delle mareggiate, delle intense e violente precipitazioni. Lo stanziamento sarà ratificato nella delibera attuativa dello stato di emergenza regionale.



"E' un primo intervento – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi – per dare una risposta alla complessa macchina di protezione civile che si è mobilitata in maniera capillare in Toscana, permettendo di far fronte a questa emergenza. Nell'attesa che sia rapidamente stabilita l'entità precisa dei danni provocati dal maltempo, martedì prossimo andrò a Grosseto per compiere un sopralluogo nelle aree più colpite".



L'INTERVENTO DELLA DEPUTATA DEBORAH BERGAMINI

“Esprimo la mia solidarietà alle persone colpite dal maltempo e che hanno subito danni ingenti, a Massa, Carrara e Lunigiana. Mi adopererò nell'immediato affinché venga accolta la richiesta di emergenza per calamità naturale. “Interviene così l’onorevole Deborah Bergamini, eletta nel collegio di Massa-Carrara, sottolineando la propria “concreta vicinanza” alla popolazione.

“Massimo impegno e pressione da parte mia per velocizzare il reperimento dei fondi dal Cipe, tramite bandi che i comuni maggiormente colpiti inoltreranno all’ ente, in modo che si possa ripristinare la situazione disastrosa, auspicando di tornare al più presto alla normalità. Sono dispiaciuta per tutta la Toscana colpita dal maltempo, e ringrazio le forze dell ordine e la protezione civile per il lavoro immenso che hanno effettuato e che stanno ancora svolgendo.” Conclude la deputata toscana.