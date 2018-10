Maltempo, scuole chiuse in Lunigiana. Aperte sulla costa (tranne una)

I sindaci dell'Unione dei Comuni hanno deciso per la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado per lunedì 29 ottobre. Lezioni sospese anche all'Alberghiero di Marina di Massa

Massa-Carrara - Come nella vicina provincia della Spezia, le scuole di ogni ordine e grado in tutta la Lunigiana resteranno chiuse nella giornata di lunedì 29 ottobre 2018. L'hanno deciso i sindaci riuniti in assemblea dell'Unione dei Comuni lunigianesi. In Lunigiana, come nel resto della provincia di Massa-Carrara domani sarà una giornata di allerta arancione per temporali, vento e rischio idrogeologico, ma sulla decisione dei sindaci hanno influito anche le previsioni della Protezione Civile della Regione Liguria che hanno emesso un codice rosso a partire dalle 12 nella confinante provincia spezzina.



COMUNI DI COSTA: SCUOLE APERTE TRANNE UNA

Sulla costa apuana, invece, le scuole di ogni ordine e grado resteranno aperte. Unica eccezione è rappresentata dall'Alberghiero Minuto di Marina di Massa. La dirigenza ha fatto sapere: «Chiusura istituto via Casone a Mare il 29.10.2018. Per la riapertura del 30.10.2018 occorrerà attendere il sopralluogo di lunedì pomeriggio, per cui daremo successivo avviso. Convitto e semiconvitto disponibili e operativi dalle ore 13 del 29.10.2018».