Maltempo, l´allerta diventa arancione: si preparano i sacchi di sabbia

Fino alle 16 di domani sarà codice giallo, poi i temporali si intensificheranno sulla provincia di Massa-Carrara

Massa-Carrara - Nel corso del fine settimana di sabato 27 e domenica 28, sulla provincia di Massa-Carrara, assisteremo a piogge e temporali intensi soprattutto dal tardo pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica. Temperature intorno ai 20°, venti in aumento fino a 30km/h prevalentemente provenienti da Sud, Sud Ovest. Mari da mossi a molto mossi. In Lunigiana nel corso del fine settimana assisteremo a piogge molto forti, con precipitazioni di modesta entità per tutta la giornata di sabato che continuerà anche per tutta la giornata di domenica. Temperature intorno ai 18° di massima. Presenti venti fino a 30km/h provenienti di Sud, Sud-Est.



A questo proposito la sala operativa della Regione Toscana ha emesso un codice giallo di allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico esteso fino alle 16 di domani, domenica 28 ottobre. Dalle 16, il codice diventa di colore arancio per rischio idrogeologico. L’allerta arancio ha validità dalle 16 di domani domenica 28 Ottobre fino alle ore 00:00 di lunedì 29 ottobre.



Il Comune di Carrara ha già provveduto a informare i cittadini attraverso il sistema di allerta telefonica: «Si raccomanda attenzione e prudenza e di attuare le norme di autoprotezione previste dal piano di protezione civile. In particolare ai ricorda di non Dormire nei piani interrati, non parcheggiare le auto in prossimità degli argini dei torrenti e sigillare le aperture di porte e finestre sottostanti le arginature lungo i corsi del Carrione e Parmignola. La sala operativa della Protezione Civile è contattabile al numero 0585 641735 ed il Comando di polizia municipale al n. 0585 70000 a partire dalle ore 20:00 di sabato 27 Ottobre 2018».



Inoltre ad Avenza, presso il centro operativo della Protezione Civile (in via Giovan Pietro) Vab, Consolato del Mare e Soccorso Alpino, attivati per l'allerta meteo, hanno preparato per la popolazione una buona scorta di sacchetti di sabbia nel caso in cui servano anche solo per emarginare semplici allagamenti del terreno, il Centro di Protezione Civile del Comune di Carrara ad Avenza rimarrà aperto e operativo per qualsiasi emergenza.



Infine, il Comune di Carrara, fa sapere che per la giornata di lunedì, l'eventuale chiusura delle scuole sarà comunicata tempestivamente sul sito del Comune.