La truffa dei 19,90 euro: allarme anche a Massa-Carrara

I truffatori riescono a mettere le mani sui conti corrente addebitando la cifra mensilmente. La polizia postale: «Controllate frequentemente la lista movimenti»

Massa-Carrara - Una nuova truffa ha fatto scattare l’allarme in diverse zone d’Italia e anche nella provincia di Massa-Carrara. La polizia postale infatti, nei giorni scorsi, aveva messo in guardia circa la truffa cosiddetta “dei 19,90 euro”, che coinvolge i conti corrente. In breve, i truffatori riescono a mettere le mani sul conto, portando via mensilmente la cifra, appunto, di 19,90 euro. Una cifra che essendo così esigua potrebbe passare facilmente inosservata, visto che i soldi vengono tolti dal conto con un Rid, ovvero una richiesta di addebito diretta, apparentemente effettuata dallo stesso titolare del c/c.



Visto il moltiplicarsi delle segnalazioni, la polizia postale ha pubblicato sui suoi profili social un avviso: «Il Rid (richiesta di addebito diretto) è lo strumento più comodo per i pagamenti da effettuarsi periodicamente a fronte della prestazione dei servizi più comuni (ad esempio bollette del gas, dell’acqua, dell’utenza telefonica ecc…). L’importo addebitato fraudolentemente senza l’autorizzazione dell’utente è esiguo, e potrebbe sfuggire ad un occhio non attento. Si tratta infatti di una somma in uscita dal c/c pari a 19,90 euro. Gli esperti della polizia postale e delle comunicazioni del Compartimento di Venezia consigliano, per evitare di incorrere in questo tipo di frode, di controllare frequentemente la lista movimenti del proprio conto corrente, operazione adesso molto più agevole grazie anche ai servizi di home banking».



Alcuni casi negli ultimi giorni si sono registrati anche nella provincia apuana, dove gli sfortunati correntisti, sono stati allarmati dalla propria banca circa le attività sospette disposte nel conto corrente. Un avviso scattato in tempo per disporre il blocco dell'uscita di denaro. In questi casi è bene denunciare la tentata truffa alle forze dell’ordine.