Massa-Carrara - In merito all'articolo pubblicato ieri dal titolo "«Massa-Carrara e la Toscana rischiano di essere divorate dalle mafie»", relativamente al passaggio su Stefano Di Ronza, precisiamo che l'imprenditore è stato assolto nel 2018 dopo cinque anni di processo per non aver commesso il fatto in relazione alle accuse di aver aiutato i clan della camorra a infiltrarsi nella zona apuo-versiliese.