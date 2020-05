In giro con droga, armi (e precedenti): beccati in 7 nei controlli sul litorale

Massa-Carrara - Con l’inizio della “fase 2”, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento del contagio, assicurando presenza e visibilità soprattutto in prossimità del litorale apuano.



Le pattuglie della Questura e del Commissariato di Pubblica sicurezza di Carrara hanno effettuato controlli serrati ai caselli autostradali, nei pressi delle stazioni ferroviarie e, in particolare, sul lungomare dove, complice il bel tempo, si registra un maggiore afflusso di persone.



Nel corso delle attività in argomento, le Volanti hanno contestato sanzioni amministrative nei confronti di 3 soggetti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio che, a bordo della stessa auto, provenienti da altra provincia toscana, non sono riusciti a giustificare le ragioni del loro transito in località Cinquale.



Durante le operazioni che si sono svolte in prossimità della Stazione Ferroviaria di Massa, le Volanti hanno sottoposto a controllo una persona che si stava aggirando con fare sospetto. I precedenti a suo carico e l’atteggiamento insofferente alle operazioni di Polizia hanno indotto gli agenti a effettuare una perquisizione personale. Al termine delle attività, il quarantenne massese è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello debitamente occultato all’interno del suo zaino.



Nel corso delle operazioni svolte nella giornata di domenica, la Polizia di Stato ha segnalato al prefetto 3 persone che, all’esito del controllo effettuato sul litorale, sono state trovate in possesso di modiche quantità di sostanza di stupefacente detenute per uso personale. Nel complesso, i poliziotti sono riusciti a sequestrare circa 15 grammi di marijuana. Nei prossimi giorni, la Polizia di Stato continuerà a garantire controlli per assicurare il pieno rispetto delle misure previste dal DCPM e dalle ordinanze regionali.