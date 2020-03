Il Noa diventa "ospedale covid". Casani: «Grave carenza di mascherine e di sangue»

Massa-Carrara - Ci saranno ospedali covid e ospedali no covid. Lo ha annunciato oggi la direttrice generale dell'Asl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, nel corso di una conferenza stampa in diretta Facebook, che ha parlato il nuovo piano di riorganizzazione ospedaliera. Per la provincia apuana, l'ospedale covid sarà il Noa.



«Ogni giorno, in media nel territorio della nostra Asl, registriamo circa 25 casi positivi in più di coronavirus covid-19. L'azienda sta mettendo in atto azioni di rafforzamento degli ospedali e dei suoi servizi sul territorio - ha spiegato Casani - in particolare stiamo riorganizzando la rete ospedaliera per arrivare, entro 10 giorni, a raddoppiare complessivamente i posti letto di terapia intensiva, in particolare negli ospedali di Lucca, Versilia, Massa, Livorno e Pontedera. Preciso che si tratta di un'azione preventiva, che serve per essere preparati all'eventuale aumento dei contagi e delle persone che avranno bisogno delle terapie intensive per guarire».



«Negli stessi ospedali è previsto anche l'allestimento di reparti dedicati ai pazienti positivi che, pur avendo bisogno di essere ricoverati, non necessitano della terapia intensiva. Si tratta di "stecche" isolate di posti letto che lavoreranno in pieno coordinamento con i reparti di pneumologia, malattie infettive e terapia intensiva. Al momento allestiremo 115 posti letto di questo tipo, ma in base alle necessità potremo aggiungerne altri 110 in una seconda fase, altri 80-90 in terza fase e ulteriori 100 in quarta fase. Insomma ci vogliamo preparare all'ipotesi peggiore, vogliamo che il nostro sistema sia pronto nel caso ci fosse una nuova impennata di casi».



«La terza misura che stiamo predisponendo negli ospedali – ha poi fatto sapere – è di allestire delle postazioni isolate per accogliere tutte quelle persone a cui sono stati fatti i tamponi perché identificati come casi sospetti».



«Per mettere in atto questa organizzazione – ha continuato – abbiamo classificato gli ospedali in due categorie: gli ospedali che accoglieranno casi di Covid-19 e quelli che non lo faranno. I primi avranno un'attività incentrata prevalentemente alla cura dei pazienti con Covid-19. Non faranno solo questo. In parte continueranno a fornire anche le prestazioni usuali, ma lo faranno separando le due attività in maniera rigorosa. Negli altri ospedali saranno convogliate parte delle attività che non saranno più effettuate negli "ospedali Covid", perché come noto tutta l'attività chirurgica programmata è stata sospesa. Gli ospedali "no Covid" quindi si faranno carico di smaltire la programmazione che si è di fatto interrotta dappertutto».



Poi Casani, interrogata sulla carenza di mascherine, ha detto: «C'è una grave carenza nazionale. L’industria non era preparata a questa richiesta. Le stiamo distribuendo con parsimonia. Ai medici di medicina generale è stata fornita una quantità minima che è insufficiente. Per i casi di emergenza possono andare in pronto soccorso a ritirarle. Sono previste consegne».



«Termino – ha concluso – con due appelli che voglio rivolgere a tutti i cittadini. Restate a casa, restate nelle vostre case. Questa è l'unica vera misura di prevenzione che abbiamo. Il secondo: donate il sangue. La raccolta è scesa drasticamente e ciò può pregiudicare le misure che stiamo mettendo in atto. I nostri centri trasfusionali sono sicuri, potete andarci con tranquillità".