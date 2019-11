Il maltempo non molla, nuova allerta sulla costa apuana

Massa-Carrara - Il maltempo non lascia la provincia di Massa-Carrara e la sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico valido dalle 13.30 di oggi alle 23.59 di venerdì 22 novembre per la sola zona di costa che riguarda i comuni di Massa, Carrara e Montignoso. Di seguito riportiamo le previsioni delle prossime ore tratte dal bollettino della protezione civile.



Oggi, giovedì, correnti meridionali interessano tutto il Mediterraneo centrale, domani poche variazioni.

PIOGGIA: oggi, Giovedì, precipitazioni, localmente a carattere di rovescio, interesseranno le zone occidentali della regione (costa e aree adiacenti) e l'Appennino; altrove possibilità di isolate piogge. Domani poche variazioni. Cumulati medi e massimi previsti: sia oggi che domani cumulati medi non significativi. Oggi e domani cumulati massimi fino a non elevati.

TEMPORALI: oggi, Giovedì, e domani possibilità di temporali su costa e Arcipelago. Occasionali colpi di vento e grandinate.