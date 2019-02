Grave lutto: addio all´imprenditrice Daniela Conti

Aveva 64 anni ed era titolare dell'Hotel Excelsior di Marina di Massa. Il cordoglio sindaco De Pasquale: «Aveva donato a Carrara una sede espositiva come Palazzo Cucchiari, un gesto d'amore per la città»

Massa-Carrara - Grave lutto a Carrara e nell'economia apuana per la scomparsa prematura di Daniela Conti, figlia dell'imprenditore Giorgio, fondatore dalla Red Graniti, e titolare dell'Hotel Excelsior di Marina di Massa. Lascia la figlia Sara e la sorella Franca. L'imprenditrice aveva 64 anni e da alcuni mesi era stata colpita da una grave malattia che non le ha lasciato scampo.



La camera ardente sarà allestita a partire da oggi, sabato, dalle 15 alle 19 a Palazzo Cucchiari a Carrara, sede della Fondazione Giorgio Conti. Mentre il funerale si terrà sempre a Palazzo Cucchiari domani, domenica, alle 11.



«Voglio esprimere tutto il cordoglio mio e della mia amministrazione per la prematura scomparsa di Daniela Conti». Sono le parole del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale. «In questo momento di dolore – afferma il primo cittadino – ci stringiamo attorno a questa famiglia che tanto ha dato nel corso delle generazioni alla nostra città. Daniela è stata una imprenditrice di successo nel settore alberghiero e nel 2002, alla scomparsa del padre Giorgio, ha istituito insieme alla sorella Franca la Fondazione a lui dedicata, donando alla nostra città una sede espositiva di prestigio come Palazzo Cucchiari che ospita eventi e mostre di livello assoluto. Un gesto d’amore nei confronti di Carrara che trovo giusto ricordare in questo momento di dolore».