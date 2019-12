Giovedì temperature in ribasso su Massa-Carrara (con allerta neve e ghiaccio in Lunigiana)

Massa-Carrara - Giovedì 12 dicembre sulla costa apuana avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso.



Anche in Lunigiana avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.



Ricordiamo che la Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per neve su tutte le zone a ridosso dell'Appennino (compresa la provincia di Massa-Carrara per la sola zona della Lunigiana) dalle ore 3 alle ore 15 di oggi. Il codice giallo riguarda anche il ghiaccio che potrà formarsi dopo le nevicate ed è attivo dalle 20 di domani alla mezzanotte.