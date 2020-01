Ginevra Anita è la prima nata del 2020 a Massa-Carrara

Massa-Carrara - Si chiama Ginevra Anita, pesa 4 chili e mezzo ed è la prima nata del 2020 nella provincia di Massa-Carrara. La piccola è venuta alla luce alle 8.57 di stamani, mercoledì 1° gennaio all’ospedale delle Apuane. I genitori, Camilla Pinotti di 22 anni e Andrea Polignano di 26, sono originari della Spezia e vivono nella città ligure.



Lui capotreno, lei studentessa di scienze dell’educazione all’Università di Parma, sono diventati genitori per la prima volta. «Il travaglio – racconta alla Voce Apuana la neomamma – è iniziato ieri intorno alle 17 per poi proseguire tutta la notte. Fortunatamente è andato tutto bene e il parto è avvenuto naturalmente». Insomma, una gioia immensa per i neogenitori per un capodanno decisamente originale. E Ginevra Anita si è fatta attendere: «Il tempo di gestazione – aggiunge Camilla – era finito il 18 dicembre. Quindi l’abbiamo aspettata per due settimane».



Poi la scelta di partorire al Noa. La mamma ci ha spiegato che era seguita dal compianto ginecologo Roberto Guastini, mancato lo scorso novembre, che, come risaputo, lavorava all’ospedale delle Apuane: «Mi fidavo di lui e così ho deciso di venire a partorire qui». E tutto è filato liscio, che è la cosa più importante. Dalla redazione della Voce Apuana i migliori auguri e le più grandi congratulazioni ai neogenitori e... benvenuta alla piccola Ginevra Anita!