Equità generazionale e tutela dell´ambiente, il progetto per modificare la Costituzione

Massa-Carrara - Matteo Basteri presenta il progetto Figli Costituenti di cui è coordinatore provinciale. L'iniziativa intende raccogliere 50 mila firme per arrivare alla presentazione di una proposta di legge che modifichi la Costituzione aggiungendo le seguenti modifiche:



ART 2

La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile



ART9

La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33,34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Riconosce e garantisce la tutela dell’ambiente come diritto fondamentale.



Attraverso una nota stampa, Basteri, chiarisce il progetto: "Equità generazionale, sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente. Argomenti che credo meritino un adeguata attenzione. Si dice che tre sia il numero perfetto. E tre sono i temi, i nuovi diritti fondamentali che “Figli Costituenti” vuole affermare nella nostra Carta costituzionale. Laddove spesso la rincorsa al facile consenso elettorale porta la classe politica a soddisfare gli interessi del breve, anzi brevissimo, periodo, senza considerare le conseguenze che talune scelte hanno sui nostri figli, sui nostri giovani, un’altra classe, quella degli attivisti della politica, guarda oltre: alle generazioni future. Indipendentemente dalle colorazioni di Governo e Parlamento, “Figli Costituenti” vuole introdurre un vincolo costituzionale che imponga al Legislatore di rispettare e tutelare l’ambiente e gli interessi di chi è ancora troppo giovane per farsi sentire autonomamente".



"Per questi motivi ho deciso di aderire al progetto “Figli Costituenti”, che propone, attraverso lo strumento dell’iniziativa popolare, di rivedere gli articoli 2 e 9 della nostra Costituzione, aggiungendo tra i suoi diritti fondamentali tre nuovi principi: l’equità generazionale, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente. Figli Costituenti è un mix eterogeneo di realtà e sensibilità differenti con uno scopo comune, proposto da +Europa ha trovato l’adesione - fra i vari soggetti - di: Volt (partito pan-europeo dai valori progressisti), il Team Köllensberger (forza politica della minoranza tedesca in Alto Adige). Poi associazioni quali Tortuga (think tank di economisti milanesi), l’AIGA (Associazione italiana giovani avvocati), l’Associazione italiana giovani notai, Comitato Ventotene, il Movimento europeo, Passaggi a NordEst e Brainstorm. Il quotidiano online Linkiesta, ed altri ancora. Non sono mancate inoltre adesioni e sottoscrizioni singole: dall’attuale eurodeputato Carlo Calenda – che ha esteso l’invito ai sostenitori di Siamo Europei –, passando dal Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, al sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Per citarne alcuni".



"L’iniziativa è aperta a chiunque. Ogni aiuto, di associazioni, comitati e singole persone, è ben accetto. Inoltre, sollecito i molteplici soggetti politici del nostro territorio a farsi avanti, nella speranza di poter portare avanti questa iniziativa, assieme. Per chi fosse interessato al progetto “Figli Costituenti” può prenderne visione al sito web www.figlicostituenti.eu. Per informazioni e contatti: Matteo Basteri – Coordinatore “Figli Costituenti” per la provincia di Massa-Carrara Indirizzo e-mail: figlicostituenti.ms@gmail.com".