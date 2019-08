Massa-Carrara - Cielo sereno, nella giornata di oggi, domenica 18 agosto, fatta eccezione per residue sottili velature al primo mattino ed i consueti cumuli pomeridiani in formazione lungo l'Appennino. Le temperature in tutta la provincia non subiranno grosse variazioni e resteranno su valori in linea con le medie. Venti deboli o moderati Sud-occidentali previsti con rinforzi nel pomeriggio specie sulla costa ed in Appennino. Mare poco mosso.