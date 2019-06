Dichiaravano poco per non pagare il ticket: multe per 108mila euro

Massa-Carrara - L’azione della Guardia di Finanza contro gli illeciti in materia di spesa pubblica è volta all’individuazione di condotte che minano il corretto impiego di risorse nazionali e dell’Unione Europea. Nell’ambito di questo specifico obiettivo di natura strategica, nella provincia apuana, nel periodo gennaio 2018-maggio 2019 sono stati eseguiti accertamenti, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti Toscana, che hanno consentito di intervenire in situazioni di spreco di risorse pubbliche. I danni patrimoniali arrecati allo Stato ammontano a 1.431.000 euro. Alla stessa magistratura contabile sono stati segnalati 13 soggetti per le connesse responsabilità erariali.



Sono stati inoltre scoperti e denunciati a piede libero alla Procura delle Repubblica di Massa 3 soggetti per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.) per aver indebitamente percepito fondi regionali per euro 63.600.



Nel contrasto alla “corruzione” le Fiamme Gialle Apuane hanno svolto delicate indagini che hanno portato alla denuncia di 10 soggetti all’Autorità Giudiziaria per i reati di Peculato e Abuso d’Ufficio, individuati nell’ambito dell’attività investigativa che ha riguardato i furti e gli ammanchi in danno della società di trasporto pubblico del Comune di Massa.



Nel settore degli appalti pubblici sono state controllate procedure negoziali per un valore di euro 1.861.000, riscontrando irregolarità per un valore di euro 405.460.



86 sono stati i controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione ticket sanitario. A fronte delle irregolarità, erogate sanzioni per 108.000 di euro per il danno cagionato agli enti locali. In pratica sono stati scoperti i cosiddetti “furbetti” che intendevano usufruire di benefici sociali nascondendo le loro capacità contributive, superiori a quelle dichiarate agli Enti Pubblici.