Massa-Carrara - Carrelli pieni, scaffali vuoti. Una giornata "pre-apocalittica" quella dei supermercati apuani letteralmente presi d'assalto per l'emergenza coronavirus. Nonostante a Massa-Carrara e in Toscana non si siano ancora riscontrati casi conclamati di persone affette da covid-19, una moltitudine di cittadini da questa mattina si è riversata nei supermercati cittadini per fare scorta di generi alimentari di base come acqua, pasta, riso, farina, legumi in scatola, biscotti e carni varie.



Le foto che pubblichiamo, scattate all'Esselunga (negli store di Carrara-Avenza e di Massa), mostrano una situazione che, forse, non si era mai vista. Scaffali completamente vuoti e file chilometriche e assembramenti alle casse coi carrelli pieni. «Stamani al supermercato di Avenza c'era il delirio» ha raccontato una giovane mamma alla Voce Apuana. «I parcheggi erano pieni sia all'esterno che nei sotterranei e, all'interno del supermercato, era impossibile trovare anche degli omogeneizzati. La gente aveva i carrelli che strabordavano».