Covid, a Massa-Carrara superata quota 100: domenica 20 nuovi casi

Massa-Carrara - Altri 112 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra il pomeriggio di ieri (14 marzo) e la giornata di oggi (15 marzo), secondo i dati certificati dal Dipartimento della Prevenzione aziendale. Dopo i 64 casi forniti ieri alle ore 18, nella notte è arrivato l’aggiornamento con gli altri casi “processati” nelle ultime ore dal settore di Igiene e sanità pubblica. Per quanto riguarda la provincia di Massa-Carrara, i nuovi casi sono 20: 8 a Carrara, 4 a Massa, 8 in Lunigiana. Tra i positivi ricoverati al Noa c'è anche una bambina di un anno.



NUOVI CASI



Apuane e Lunigiana: 20 casi positivi



uomo di 91 anni, di Carrara, a domicilio;

uomo di 72 anni, di Pontremoli, ricoverato in ospedale AOUP;

uomo di 65 anni, di Fivizzano, ricoverato all’ospedale Apuane;

uomo di 80 anni, di Carrara, ricoverato all’ospedale Apuane;

uomo di 62 anni, di Massa, tampone all’ospedale Apuane;

uomo di 86 anni, di Massa, ricoverato all’ospedale Apuane;

bimba di 1 anno, ricoverata all’ospedale Apuane;

uomo di 78 anni, di Carrara, ricoverato all’ospedale Apuane;

donna di 87 anni, di Carrara, ricoverata all’ospedale Apuane;

donna di 48 anni, di Pontremoli, ricoverata all’ospedale Apuane;

uomo di 56 anni, di Massa, ricoverato all’ospedale Apuane;

donna di 84 anni, di Carrara, ricoverata all’ospedale Apuane;

donna di 83 anni, di Carrara, ricoverata all’ospedale Apuane;

uomo di 82 anni, di Carrara, ricoverato all’ospedale Apuane;

uomo di 84 anni, domiciliato a Massa, ricoverato all’ospedale Apuane;

uomo di 65 anni, di Massa, a domicilio;

donna di 53 anni, di Pontremoli, a domicilio;

uomo di 82 anni, di Villafranca in Lunigiana, ricoverato all’ospedale Apuane;

uomo di 68 anni, di Carrara, ricoverato all’ospedale Apuane;

uomo di 51 anni, ricoverato all’ospedale Apuane.



CASI GIÀ CONOSCIUTI



A seguire il totale per ciascun territorio dei 229 casi risultati precedentemente positivi sul territorio dell’Asl.



Ambito territoriale di Massa: 86



Ambito territoriale di Lucca: 37



Ambito territoriale di Pisa (compresa AOUP): 44



Ambito territoriale di Livorno: 28



Ambito territoriale della Versilia: 34.





DONAZIONI PER EMERGENZA COVID-2019



In risposta alle richieste di donazione pervenute da associazioni e privati cittadini con l’intento di poter aiutare le strutture sanitarie e gli operatori dell’Azienda USL Toscana nord ovest impegnati nella cura dei cittadini, è stato attivato un conto corrente dedicato:



Banco BPM - IBAN: IT63-N-05034-14011-000000010002



Intestato a: Azienda USL Toscana nord ovest



Causale: emergenza coronavirus. È possibile indicare la destinazione preferita.



La ricevuta del bonifico può essere inviata alla e-mail patrimonio.bm@uslnordovest.toscana.it, alla quale possono anche essere richieste tutte le necessarie informazioni.



Il percorso viene descritto anche in maniera particolareggiata nel sito aziendale.



L’Azienda ringrazia ancora tutti coloro che con il loro contributo sostenendo le strutture sanitarie.