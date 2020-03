Massa-Carrara - Il sindaco di Montignoso e presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, è risultato positivo al tampone del Covid - 19. Le sue condizioni di salute sono buone, anche se continuerà il suo periodo di isolamento tra le mura domestiche. Ad annunciarlo sulla pagina facebook del Comune con un video messaggio è il primo cittadino stesso: "Tra i quattro casi positivi in cura domiciliare ci sono anche io. Oggi quando ho parlato con la Asl mi è stato comunicato che tra l'elenco dei nominativi c'era anche il mio nome. Lo voglio dire, non voglio nascondere nulla, anche perchè sto bene. Oggi ho fatto un gran lavoro da casa cercando di coordinare la situazione sul territorio".



Già un paio di giorni fa Lorenzetti aveva annunciato sulla pagina facebook che non stava molto bene e che aveva preferito rimanere a casa e non andare in Comune. "Oggi mi sono alzato con un po' di mal di testa - diceva nel video-appuntamento dello scorso 17 marzo - e ho preferito in via cautelare fermarmi a casa per vedere come si evolveva la situazione". Solo oggi l'esito del tampone positivo.



"Io credo che non ci vorrà molto alla fine del virus, per questo dobbiamo stringere i denti, dobbiamo stare uniti, dobbiamo mettere in atto le buone pratiche che ci possono salvaguardare - conclude il sindaco - Appena ho sentito che c'era qualcosa che non andava, non ho fatto discorsi, mi sono chiuso in casa e ho lavorato da qui e ho fatto tutti i passi per capire se ero o non ero positivo. Ci vuol un atteggiamento di buon senso, responsabilità e correttezza verso il prossimo".