Arriva il maltempo su Massa-Carrara: domenica è allerta gialla

È stata emessa dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana: valida dalle 8 alle 23.59

Massa-Carrara - Arriva il maltempo su Massa-Carrara, in particolare per la giornata di domenica, la sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso un codice giallo di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutto il territorio provinciale dalle 8.00 alle 23.59 del 10 febbraio. Di seguito riportiamo i fenomeni previsti nelle prossime ore così come riportato dal bollettino meteo.



Oggi, sabato, modesto calo della pressione sul Ligure con attivazione di un flusso umido e mite occidentale. Domani, domenica, ulteriore approfondimento del minimo tra golfo del Leone e golfo Ligure con rinforzo di un flusso di correnti sud-occidentali e transito di un fronte freddo nel corso della notte e le prime ore di dopodomani, lunedì.

PIOGGIA:Domani, domenica, piogge sparse al più moderate sul nord della regione, più frequenti e diffuse sulle province di Massa-Carrara e Lucca, isolate e intermittenti altrove. Cumulati medi significativi sulla provincia di Massa-Carrara, Lucca e parte di quella di Pistoia con massimi localmente abbondanti sui rilievi.

VENTO:Dal pomeriggio di domani, domenica, forti venti di Libeccio su gran parte della regione, inizialmente sui crinali appenninici settentrionali e sui versanti sottovento (alto Mugello e versanti emiliano romagnoli dell'Appennino), in serata anche sull'Arcipelago a nord dell'isola d'Elba.

MARE:Domani, domenica, mare agitato in serata sull'Arcipelago a nord di Capraia.