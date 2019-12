Ancora maltempo su Massa-Carrara: da mezzanotte allerta temporali

Massa-Carrara - Il maltempo resta sulla provincia di Massa-Carrara. I temporali previsti per le prossime ore hanno fatto scattare un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti valida da mezzanotte alle 17 di lunedì 9 dicembre. Di seguito riportiamo i fenomeni previsti nelle prossime ore, così come segnalati nel bollettino della Protezione civile regionale.



Una veloce perturbazione atlantica interesserà la Toscana nella giornata di domani, lunedì; rovesci e temporali sparsi interesseranno maggiormente il centro-nord.

PIOGGIA: oggi, domenica nulla da segnalare.

Domani, lunedì, precipitazioni sparse prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, in trasferimento dalla costa alle zone interne. I fenomeni saranno più frequenti sul centro-nord della regione. Cumulati medi localmente significativi, massimi non elevati. Intensità massima puntuale anche forte.

TEMPORALI: lunedì, temporali sparsi anche di forte intensità interesseranno inizialmente la costa settentrionale e si sposteranno nel corso della mattinata sul resto delle zone centro-settentrionali e nel primo pomeriggio sulle zone più interne. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate.

VENTO: lunedì vento di Libeccio-Ponente con forti raffiche sull'Arcipelago e sulla costa livornese.