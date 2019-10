Altra scossa di terremoto avvertita a Massa-Carrara

Massa-Carrara - Dopo circa 24 ore da un primo sisma, un'altra lieve scossa di terremoto è stata avvertita anche in provincia di Massa-Carrara. Poche ore fa, alle 4.54, la terra ha tremato a due chilometri a sud est di Camaiore in provincia di Lucca. La scossa rilevata dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) è stata di magnitudo 2.5 gradi della scala Richter ed è avvenuta a una profondità di 3,4 chilometri.



Si tratta della seconda scossa avvenuta nella zona in 24 ore. Anche quella di ieri, ha avuto una magnitudo simile ed è avvenuta in mare a circa 8 chilometri da Livorno, ma è stata ben avvertita anche in terra apuana.