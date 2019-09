Allarme per un fungaiolo disperso: recuperato con l´elicottero

Massa-Carrara - I vigili del fuoco del Comando di Massa-Carrara sono intervenuti nel pomeriggio per soccorrere un uomo di 75 anni di Carrara che si era perso in un'area boschiva sopra Zum Zeri (Massa-Carrara), ai confini con l’Appennino Emiliano, mentre cercava funghi. L'uomo ha chiesto aiuto ai Vigili del fuoco che lo hanno trovato e recuperato con l'elicottero VF Drago 72 del Nucleo di Genova.



Il 75enne ha chiamato il 115 verso le 15.30 spiegando all'operatore di non riuscire a ritrovare la strada per tornare alla propria auto. Grazie al telefono cellulare che aveva con sé è stato geocalizzato dalla sala operativa VF con uno specifico programma.



Il Comando di Massa-Carrara ha inviato una squadra di 5 unità del distaccamento di Aulla che da terra ha percorso circa 4 chilometri nella zona boschiva coordinati sul posto dalle due unità Tas (Topografia Applicata al Soccorso) presenti con il mezzo Ucl (Unità di Comando Locale).

Localizzato e raggiunto dalle squadre di terra, il disperso è stato verricellato dall’elicottero V Drago 72 e portato in salvo. L'uomo non ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto presente anche personale del Soccorso Alpino della Lunigiana, carabinieri e vigili urbani del Comune di Zeri.