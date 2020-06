Addio a Pietro Pantera, partigiano per la Liberazione

Massa-Carrara - La Sezione Anpi "Patrioti Apuani-Linea Gotica" di Massa annuncia con profondo cordoglio la scomparsa del partigiano Pietro Pantera di anni 93.



Pietro, residente ad Antona dove era molto conosciuto, da giovanissimo, insieme a tanti altri suoi coetanei del paese di Antona aderì alla Lotta di Liberazione e alla Resistenza con il Gruppo Patrioti Apuani, nella IV' Compagnia comandata da Vinci Nicodemi, che aveva il compito di controllare e gestire la Via della Libertà, che da Antona, lungo i sentieri portava ad Azzano, nell'Italia Liberata.



Lungo questo sentiero sono passati migliaia di italiani, che accompagnati dai Partigiani, di notte si recavano ad Azzano. Il compito di Pietro e degli altri giovani ragazzi era quello di portantini, cioè quello di portare il giorno prima della partenza valigie e materiale lungo il sentiero per circa 4 ore di cammino.



Per questa loro attività, l'Anpi li ha riconosciuti Partigiani e Pietro è stato insignito della Medaglia della Liberazione dal Ministero della Difesa.



Dopo la guerra Pietro è stato cavatore e operaio, sincero Democratico e in prima fila nelle lotte dei lavoratori.



La Sezione ANPI nell'esprimere alla famiglia le sue sentite condoglianze invita gli iscritti ANPI e gli antifascisti a partecipare ai funerali che si svolgeranno domani, lunedì, alle 15,00 dall'Obitorio Comunale di Via Democraziea alla Chiesa Parrocchiale di San Gimignano di Antona.



"Ciao Pietro e che la terra ti sia lieve".