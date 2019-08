Acqua, esposto in Procura: «Vogliamo verità sul servizio di depurazione»

Massa-Carrara - Non si contano gli articolo di giornale che in questi mesi hanno affrontato il tema dell'acqua presente nel territorio. Da quella marina a quella della falda, passando da quella dei fiumi e dei fossi, preoccupa e non poco lo stato di salute di questo bene. Un gruppo di cittadini, a riguardo, ha presentato un esposto in Procura per chiedere certezze sul regolare funzionamento degli impianti che avrebbero il compito di depurare le acque prima della loro immissione nel mare.



"A partire da giovedì 8 agosto - si legge nell'esposto - diversi cittadini facenti parte del Coordinamento delle Associazioni e dei comitati per la depurazione, hanno depositato singolarmente un esposto al Tribunale della Procura della Repubblica di Massa Carrara. Infatti essi sono ancora preoccupati dalla situazione determinatasi in questi ultimi mesi, in merito agli impianti di depurazione, gestiti da Gaia S.p.a., che servono la zona di Massa, Carrara e Montignoso".



"I divieti di balneazione che si sono succeduti durante il periodo estivo in occasione delle piogge, i cattivi odori, che ancora permangono alternativamente in prossimità degli impianti e nelle zone adiacenti, non hanno dato la percezione ai cittadini che il problema sia risolto e chiedono alla Magistratura che continui a indagare per far emergere fino in fondo le cause che determinano questo stato di cose, per andare ad una risoluzione definitiva".



A firmare il documento l'Associazione per i Diritti dei Cittadini, ADiC Toscana, il Comitato Acqua alla gola, il Comitato Salute e Ambiente di Massa Carrara, il Comitato Acqua di tutti, l'associazione Phoenix Cinematografica, il Movimento Consumatori Toscana e il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua.