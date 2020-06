Viabilità: 140mila euro dalla Provincia per la manutenzione del verde

Massa-Carrara - Con l’arrivo della stagione estiva si ripresenta come ogni anno la necessità di intervenire con la manutenzione del verde lungo le strade del territorio provinciale di Massa-Carrara attraverso l’operazione di sfalcio di erba e vegetazione.

Per farlo l’amministrazione provinciale ha destinato nel proprio bilancio 2020 risorse per 140 mila euro: nei giorni scorsi il Servizio Viabilità dell’ente di Palazzo Ducale ha approvato i progetti esecutivi per intervenire sulle strade provinciali e sulla strada regionale 445 della Garfagnana, in Lunigiana, in gestione alla Provincia.

Per l’operatività dell’intervento le strade provinciali sono divise in quattro zone: una in alta Lunigiana (20 mila euro) due nella media Lunigiana (58 mila euro) e una nella zona di costa (32 mila euro), per un totale di 110 mila euro. A questi so vanno aggiunti i 30 mila euro per la Sr 445, con fondi messi a disposizione direttamente dalla Regione Toscana.

Con le determine di approvazione dei progetti la Provincia ha già avviato la procedura per l’affidamento dei lavori.