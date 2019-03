Un clima quasi tropicale: `eventi estremi` al top a Massa-Carrara

Lo dice la classifica sul benessere climatico del "Sole 24 Ore". Il territorio apuano è quello dove le "bombe d'acqua" si scatenano più di frequente in Toscana e in Italia

Massa-Carrara - Massa-Carrara è uno dei territori italiani a distinguersi negativamente nell’indice del clima elaborato dal Sole 24 Ore per il rapporto sulla “Qualità della Vita 2018”. In particolare l’area apuana risulta negli ultimi posti della classifica relativa agli “eventi estremi”, ovvero il numero di giorni annui con accumulo di pioggia maggiore di 40 millimetri per fascia esaoraria.



Ebbene, rispetto a questo indicatore, Massa-Carrara, per le frequenti “bombe d’acqua”, si piazza al 101esimo posto su 107, tanto da meritarsi anche una menzione dal meteorologo di 3BMeteo Daniele Olivetti che sulle pagine del quotidiano finanziario ha affermato che agli ultimi posti della classifica si trovano le zone con una particolare «geomorfologia perché circondate da montagne come Genova o Massa-Carrara». E, sempre su questo fronte, la provincia apuana è la peggiore della Toscana: il territorio più vicino a noi è Livorno (88esimo posto).



Nonostante ciò, comunque, la zona apuana, nella classifica generale si piazza a metà, al 53esimo posto (563 punti) e al terzultimo posto in Toscana. Peggio di noi soltanto Arezzo al 68esimo posto e Lucca al 60esimo.



La classifica finale dei 107 comuni capoluogo di provincia è, quindi, il risultato della media dei punteggi ottenuti dalle diverse città nei 10 indicatori climatici presi in considerazione. Per ogni parametro è stato calcolato il valore medio giornaliero oppure annuale registrato in ciascuna città, a partire dai dati metereologici rilevati per fasce esaorarie sull’arco del periodo decennale 2008-2018. Così per ciascuna graduatoria sono stati attribuiti mille punti alla città con il valore migliore.



In base a questo, Massa-Carrara risulta nella parte alta della classifica, per quanto riguarda la nebbia (15esimo posto), gli esigui “giorni freddi” (quelli con temperatura massima percepita < 3°c, 23esimo posto), le poche “ondate di calore” (sforamenti all'anno >=30°C per 3 giorni consecutivi, 26esimo posto) e il “soleggiamento” (7,43 ore di sole, 34esimo posto). Meno bene invece per quello che riguarda la “brezza estiva” (nodi medi giornalieri di vento nella stagione, 53esimo posto), le “raffiche di vento” (giorni annui con raffiche >25 nodi, 70esimo posto), le piogge (94 giorni di pioggia annui, 75esimo posto), l’”indice di calore” (Giorni annui con temperatura percepita >=30°c, 76esimo posto), l’”umidità relativa” (210 giorni annui fuori dal comfort climatico, >70% o <30%, 89esimo posto) e, come già detto, gli “eventi estremi” (101esimo posto).



Insomma, stando alla rilevazione del Sole 24 Ore: pochi giorni freddi, poche ondate di calore, molte ore di sole, alto indice di umidità, molta pioggia e moltissimi eventi estremi: letto in questo modo sembra quasi che Massa-Carrara sia più vicina ai tropici di quanto è in realtà da un punto di vista geografico. Anche questo, forse, un segno dei cambiamenti climatici.