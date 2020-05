Tamponi ai Vigili, Ugl: `L´amministrazione ha fatto bene`

Massa-Carrara - "La vicenda che vede il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi perdere la testa sulla questione tamponi ha dell’incredibile. Mentre da un lato si affanna ad urlare ai quattro venti che per lui la sicurezza dei lavoratori è fondamentale, dall’altra se la prende con il Comune di Massa e con l’Asl locale che hanno eseguito i tamponi sul personale della Polizia Municipale". Queste le parole di Ugl Massa-Carrara riguardo le critiche del governatore Rossi all'amministrazione comunale di Massa sulla scelta di effettuare i tamponi al personale dei Vigili Urbani.



"Secondo noi - scrive Ugl - bene ha fatto l’Amministrazione Persiani a tutelare i propri vigili urbani, che ci preme ricordare (in primis a Rossi) dall’inizio dell’emergenza Covid-19 hanno svolto con profondo impegno e dedizione il proprio lavoro, contribuendo a garantire i controlli sulla cittadinanza per il rispetto delle misure anticontagio. Riteniamo che il Corpo di Polizia Municipale di Massa meriti dal presidente della propria regione ben altro trattamento e, soprattutto, meriti rispetto. L’aver garantito la sicurezza dei propri dipendenti, specie quelli impegnati “su strada” e, quindi, a stretto contatto con i cittadini - spiegano - dovrebbe essere motivo di vanto e non di scontro".



"Si lascino fuori le diatribe politiche da questa emergenza, dato che ci risulta che anche la Polizia Municipale di Carrara e di Montignoso abbia riservato ai propri uomini, lo stesso trattamento, ma Rossi ha perso le staffe solo per quanto riguarda Massa. Inoltre - continua Ugl - seppure il nostro territorio sia stato tra i più colpiti, come lui stesso conferma, da fonti Asl pare che i tamponi a disposizione non siano mai mancati, nemmeno per le Rsa; ma se così fosse stato, il buon Rossi non poteva aumentare la dotazione locale? Siamo profondamente solidali con le dottoresse Aragona e Luzzoli, che hanno agito in maniera trasparente e corretta, siamo altresì contenti del comportamento del sindaco di Massa Francesco Persiani che ha messo i propri vigili nelle condizioni di lavorare in sicurezza, ma siamo veramente indignati dalla poca stima che il presidente Rossi ha per l’Asl e per il Corpo di Polizia Municipale di Massa. Grazie a lui - concludono - sappiamo che i vigili urbani sono considerati dalla regione lavoratori di serie B e che non meritano tutele dimenticandosi che è anche grazie alla Polizia municipale di Massa, insieme a tutte le altre Forze dell’Ordine, che le sue ordinanze vengono fatte rispettare e verificate. Rossi non usi strumentalmente i vigili per fare politica, ma soprattutto non si ammanti più di essere paladino della sicurezza dei lavoratori. Non se lo può più permettere".