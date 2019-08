Spiagge apuane, l´86% è occupato da stabilimenti balneari

Massa-Carrara - La Toscana è una delle 5 regioni italiane in cui non esiste una norma che specifichi una percentuale minima di costa destinata alle spiagge libere e a quelle libere attrezzate. Le altre regioni sono Basilicata, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. La situazione degli arenili italiani è stata presentata nero su bianco da Legambiente nel suo rapporto annuale “Spiagge 2019” in cui emergono dei dati interessanti e, per certi versi, preoccupanti relativi all’esigua presenza di spiagge libere lungo gli arenili, compreso quello toscano.



Il dossier fotografa la situazione e i cambiamenti nelle aree costiere italiane, regione per regione, facendo il punto sullo stato di salute delle nostre coste, sulla mancanza di spiagge libere, ma anche sul boom di stabilimenti green e su come affrontare con i balneari la Direttiva Bolkenstein. Inoltre racconta un Paese in cui le spiagge libere sono sempre meno, la tendenza è univoca: aumentano ovunque le spiagge in concessione e laddove non avviene è perché semplicemente non ci sono più spiagge libere, come in Versilia, Romagna, in Liguria e anche sul litorale apuano.



Il Granducato, pur non essendo la regione con meno spiagge libere, si trova al quinto posto in una classifica composta da 15 regioni al cui vertice spicca la Liguria col 69,8% di costa sabbiosa occupata da stabilimenti balneari, campeggi, circoli sportivi o complessi turistici. La percentuale della Toscana si ferma al 51,7% sui suoi 270 chilometri di spiagge.



La Toscana però svetta in un’altra classifica, quella delle località con la maggiore occupazione di spiagge in concessione: in particolare il dato di Forte dei Marmi fa impallidire quello regionale del 51,7%. Infatti il comune versiliese è quello con la percentuale maggiore di costa sabbiosa occupata da stabilimenti balneari: il 93,7%.



E SUL LITORALE APUANO?

E a Massa-Carrara? Il rapporto di Legambiente non parla nello specifico del litorale apuano, ma attraverso lo strumento “Maps” fornito da Google è possibile risalire alle percentuali di spiaggia libera e non. Nell’elaborazione realizzata dalla Voce Apuana il dato sulla percentuale di spiaggia occupata da stabilimenti balneari ammonta all’86%, ben oltre la media regionale. Il 14%, invece, è lo spazio riservato alle spiagge libere. Venendo ai numeri assoluti, la costa sabbiosa apuana (da Marina di Carrara al Cinquale di Montignoso, passando per Marina di Massa) è lunga all’incirca 9,2 chilometri, di questi 8,1 sono riservati agli stabilimenti balneari, mentre 1,1 chilometri è la lunghezza totale delle spiagge libere.