Solidarietà al Noa: donate tute e una termosaldatrice

Massa-Carrara - Continua la solidarietà verso l'Ospedale Apuane. La BQS S.r.l. di Massa ha donato 250 tute protettive per la terapia intensiva e una termosaldatrice con 500 metri di carta pergamina per la preparazione dei farmaci del laboratorio galenico. Lo Studio Tecnico Massimo Visentin di Sarzana ha eseguito la progettazione, a titolo gratuito, della variante impiantistica per l'ampliamento della disponibilità di posti letto sub intensiva.



Un sentito ringraziamento arriva da parte di Giuliano Biselli, direttore dell'ospedale Apuane, e della Direzione aziendale dell'Azienda USL Toscana nord ovest.