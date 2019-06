Sicurezza, in arrivo a Massa-Carrara 37 nuovi poliziotti e carabinieri

Venti unità saranno operative dal primo di luglio, mentre le restanti 17 entro aprile 2020. Soddisfatto il ministro Salvini: «Stiamo mantenendo le promesse»

Massa-Carrara - In arrivo 523 agenti per i presidi toscani. Sono gli operatori delle forze dell'ordine che arriveranno nei prossimi mesi nelle province della Toscana. "E presto saranno ancor più rafforzate dai 4.290 allievi carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e, in quota parte, destinati anche alla regione", si spiega in una nota del ministero dell'Interno. "Felice di annunciare l'arrivo di nuove forze dell'ordine in Toscana. Avevamo promesso assunzioni e particolare attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza", aggiunge direttamente il ministro Matteo Salvini.



In particolare un contingente interforze di 383 unità "sarà già operativo dal primo luglio nell'ambito del potenziamento degli uffici delle forze dell'ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale". Di questi 82 a Firenze, 5 ad Arezzo, 60 a Grosseto, 60 a Livorno, 67 a Lucca, 20 a Massa-Carrara, 28 a Pisa, 20 a Pistoia e 41 a Siena. Ulteriori 140 agenti di polizia, assunti con concorsi programmati, saranno distribuiti nelle varie questure entro aprile 2020: 20 a Firenze, 18 ad Arezzo, 12 a Grosseto, 8 a Livorno, 20 a Lucca, 17 a Massa-Carrara, 10 a Pisa, 15 a Pistoia, 8 a Prato e 12 a Siena.